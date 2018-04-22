Пушков заявил, что Трамп станет "отцом иранской ядерной бомбы"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter планы США по выходу из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В случае с Ираном Трамп и его советники играют с огнем. Если США все же выйдут из "ядерной сделки" с Ираном, Тегеран возобновит свою ядерную программу. И тогда Трамп в итоге де факто станет отцом иранской ядерной бомбы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 апреля 2018 г.

Пушков уверен, что американцы "играют с огнем". Отсутствие гарантий безопасности заставит Иран вернуться к усилению своей военной мощи. "Тегеран возобновит свою ядерную программу. И тогда Трамп в итоге де-факто станет отцом иранской ядерной бомбы", — написал Пушков.

Президента США Дональда Трампа неоднократно критиковал соглашение с Ираном — мирный атом в обмен на снятие санкций. В настоящее время США консультируются с Великобританией, Францией и Германией, решая, есть или нет будущее у СВПД.