Протесты в Ереване: лидеров оппозиции не задержали, а "принудительно удалили"

Полиция Еревана опровергла информацию о задержании депутатов парламента Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна во время субботнего митинга оппозиции в центре города.

Как сообщили правоохранители, шествие оппозиции в ереванском районе Эребуни было незаконным, поэтому полиция разогнала участников с помощью спецсредств, пишет РИА Новости. "Организаторы были принудительно удалены с места проведения собрания", — заявили полицейские.

В воскресенье оппозиция намерена продолжить акции протеста. Митингующие выступают против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна премьером Армении, обвиняя его неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации.