Рекламируя паспорт, Порошенко перепутал Украину с Грузией

Ценность украинского паспорта после введения безвизового режима с ЕС существенно выросла: в Индексе гражданств мира, составляемом компанией Henley & Partners, Украина поднялась сразу на 20 позиций, написал в "Твиттере" украинский президент Петр Порошенко. По его мнению, это произошло "благодаря открытию границ ЕС для украинцев".

ЦЁннЁсть українського паспорта зросла на 20 позицЁй в ЁндексЁ громадянств свЁту кампанЁї Henley&Partners



Експерти мЁжнародного рейтингу вЁдзначили стрибок цЁнностЁ українського громадянства за останнЁй рЁк завдяки вЁдкриттю кордонЁв ЄС для українцЁв

#ЦЁнуймоУкраїнськийПаспорт pic.twitter.com/Oyo6Qn4zPG — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 апреля 2018 г.



С 11 июня 2017 года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта, напоминает РИА Новости. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода украинцы получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

Между тем, на сайте компании Henley & Partners, работающей в сфере планирования местожительства, указана немного другая цифра. Сообщается, что Грузия и Украина стали странами, где рост ценности гражданства за последний год был наиболее заметным: они поднялись в рейтинге на 20 и 19 позиций соответственно.

Индекс Henley & Partners ранжирует гражданства по шкале от 0 до 100 процентов. Лучший результат среди стран СНГ в показала Россия: в 2017 году российское гражданство набрало 40,5 процента, на 0,8 процента выше, чем годом ранее. Наша страна находится на 63-й строчке рейтинга, возглавила же его в этом году Франция. Упомянутые Грузия и Украина — соответственно на 84 и 80 местах.