Пляжный волейбол. Стояновский и Величко стали победителями этапа Мирового тура

Российские волейболисты Олег Стояновский и Игорь Величко оказались первыми на этапе Мирового тура, прошедшем в китайском Сямыне. В финальной встрече они сумели победить своих соотечественников Вячеслава Красильникова и Никиту Лямина, выиграв две партии со счетом 21:18, 21:19.

Бразильские волейболисты Алисон и Бруно Шмидт оказались сильнее поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка в матче за третье место. Бразильцы уверенно победили в двух партиях ( (21:15, 21:13).