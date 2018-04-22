Мон-Сен-Мишель эвакуировали из-за криков об убийстве полицейского

Полиция отреагировала на угрозу, которую в ее адрес выкрикивал посетитель аббатства Мон-Сен-Мишель на острове у северо-западного побережья Франции, пишет ТАСС. Сотрудники сил безопасности ищут провокатора в зданиях, а всех туристов эвакуировали.

Как сообщили ранее местные власти, рано утром неизвестный выкрикнул "Я убью полицейского!". До сих пор неизвестно, вооружен ли кричавший.

Аббатство Мон-Сен-Мишель является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции.