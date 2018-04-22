Участников химической постановки в Думе напугали и накормили

Автор: Дмитрий Киселёв

Буквально информационной бомбой стала журналистская находка военкора ВГТРК в Сирии Евгения Поддубного. Это был 11-летний сирийский мальчик, имя которого стоит запомнить навсегда: Хасан Диаб.

Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии. По идее, специалисты должны подтвердить или опровергнуть факт химической атаки в городе Дума, что под Дамаском. Ролик о ней на YouTube стал обоснованием ни много ни мало ракетного удара по Сирии со стороны Америки, Англии и Франции. И это, несмотря на то что наши военные и журналисты первыми прибыли на место предполагаемого преступления и удостоверились, что никакой химатаки не было. На YouTube — лишь грубая подделка.

И вот сейчас как раз Россия и Сирия более, чем кто-либо, заинтересованы в правде и объективном расследовании. Мы первыми выступили с идеей приглашения в Думу экспертов ОЗХО. Мы же взяли на себя и гарантии безопасности этой миссии. Более того, дополнительно пригласили экспертов из Америки и Франции. Вашингтон и Париж вроде и не отказались, но никого со своей стороны не предложили.

А теперь та же Америка и та же Франция обвиняют Россию в том, что мы якобы препятствуем доступу экспертов ОЗХО на место преступления. Мол, русским нужно время для "дезинфекции" и "зачистки " улик.

К лжи во всех этих историях мы уже привыкли. Она звучит и в устах западных политиков, и в тамошней прессе, и даже в Совбезе ООН. Как ложь разоблачается?

Автор: Евгений Поддубный

Наша первая встреча с Хасаном, 11-летним мальчиком, который стал живым доказательством того, что западные страны используют ложь для того, чтобы оправдать свои незаконные действия. Хасан Диаб растерян, конечно, не понимает, почему к нему приковано теперь столько внимания.

А все очень просто: мальчик — жертва химической атаки правительственных сил в сирийской Думе 7 апреля, которая стала поводом для американо-британо-французского удара.

На видео неизвестные люди оказывают мальчику первую помощь в госпитале Думы после химической атаки. Ну, делают вид. Обливают водой, трясут. Мокрый и испуганный Хасан не понимает, что происходит вокруг.

Уже вечером того дня он был дома. Теперь понятно: за здоровье ребенка переживать не стоит. Вот что мальчик рассказал в своем первом интервью "Вестям недели".

"Мы были в подвале, — вспоминает Хасан. — Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице. Кричали: идите в больницу! Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого положили на кровать рядом с другими людьми".

Мы показали Хасану ролик — он быстро узнал себя. А вот ребенок в той самой больнице Думы. Тут и реквизит на месте.

"Из этого шланга меня поливали, а потом посадили на кушетку. Вокруг меня бегали люди, я их не знал. Мне было страшно. Я не понимал, что происходит", — признается Хасан.

Когда съемка завершилась, мокрого и перепуганного ребенка отвели на второй этаж госпиталя. "Они сказали мне сидеть, дали фиников, печенье и немного риса", — рассказал мальчик.

Отец мальчика Омарп говорит, что у Хасана не было никаких симптомов отравления, как и не было таких симптомов у соседей.

"Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда — не было никакого химического оружия. Я курил на улице и ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье и рис и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал", — утверждает Омарп.

Хасан чувствует себя прекрасно. На самом деле ребенку повезло, что остался жив. Как известно, часто в ходе таких мероприятий иностранные спецслужбы свидетелей не оставляют. Боевики в Думе вообще бросили много улик, судя по всему, там что-то пошло не так.

В госпитале та же смена, которая дежурила в день инсценировки. Медработник рассказывает, как развивались события 7 апреля. "Ни одного пострадавшего от каких бы то ни было отравляющих веществ в нашу больницу 7 апреля не поступало. Да, появились люди, которые стали поливать себя из шланга. Но никаких соответствующих симптомов не было. В тот день несколько зданий подверглись разрушениям, начались пожары. Из-за строительной пыли и дыма у многих возникли проблемы с дыханием. Их доставляли сюда, мы оказывали помощь, когда вдруг кто-то забежал и закричал: химическая атака! И люди начали поливать себя водой. На самом деле там не было никаких признаков для этого", — говорит он.

Ну, а тут еще один фрагмент пазла, который позволяет взглянуть на всю картину в целом. Подпольная лаборатория радикалов. Боевики могли производить здесь отравляющие вещества для собственных военных целей. В Сирии за последние несколько лет независимыми экспертами зафиксировано десятки случаев применения химоружия радикалами. Но на Западе эти случаи не замечают. Впрочем, понятно, почему.

Не замечают там и уже критический объем доказательств того, что иностранные спецслужбы в Сирии занимаются производством постановочных видеоматериалов, которые должны демонизировать правительство Башара Асада.

Фарес Муххамад Майяса, бывший боевик из "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ), житель Думы, работал фактически ассистентом режиссера-сирийца, который учился в Великобритании. Вот что рассказывает боевик.

"Мы еще снимали, как дети в квартале были разбросаны: кто в машинах, кто рядом с машинами, кто под машинами. Все они были якобы погибшими. Их лица были желтыми. Мы снимали других людей, которых мы привезли с собою. Мы положили их на землю, брызгали водой, чтобы они выглядели так, как будто бы они действительно пострадали от химической атаки. Мы не смогли снять видео ни с первого, ни со второго, ни с третьего дубля. Пришлось много с ними поработать, чтобы вид у них был на самом деле очень болезненный. Нужно было добиться, чтобы было видно, что человек не играет, а на самом деле сильно болен и говорит правду. У нас это получилось только с пятого или даже с седьмого раза", — отметил Фарес Муххамад Майяса.

Отец Хасана Диаба готов выступить и в Женеве, и в Гааге, и в Нью-Йорке. И здесь уж не выйдет, как с пробиркой Пауэлла.