На Майдане собрались сторонники Савченко

В Киеве сторонники депутата Рады Надежды Савченко собрались на Майдане, чтобы потребовать ее освобождения. Они принесли с собой плакаты "Свободу Савченко" и "Надежда есть". Собравшиеся призывают прохожих принять участие в акции.

У стелы Независимости в то же время десятка пожилых людей проводят свою акцию под названием "Революция не закончилась". Полиция манифестантам не препятствует.

Депутата Савченко обвиняют в подготовке госпереворота на Украине, пишет "Интерфакс".