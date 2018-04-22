"Динамо" с минимальным счетом обыграло аутсайдера РФПЛ

27-й тур чемпионата России по футболу продолжился матчем между аутсайдером РФПЛ "СКА-Хабаровском" и московским "Динамо". "Бело-голубые" в гостях сумели добиться минимальной победы — 1:0. Три очка в копилку команды Дмитрия Хохлова принес точный удар Александра Ташаева.

В первом тайме соперники отличиться не смогли. Игра изобиловала борьбой на каждом участке поля, а вот с созданием голевых моментов возникли проблемы. После перерыва динамовцы вспомнили, что играют с аутсайдером РФПЛ, и пошли большими силами вперед. На 69-й минуте второго тайма Александр Ташаев после подачи углового сумел переиграть вратаря хозяев Александра Довбню.

В оставшееся время гости больше оборонялись, однако хабаровским футболистам так и не удалось взломать оборону "бело-голубых". У "Динамо" после этой победы стало 33 очка после 27 игр. Команда Хохлова поднялась на 10-е место в таблице РФПЛ. "СКА-Хабаровск" остался на последней строчке, имея в активе лишь 13 очков после 27 матчей. Хабаровчане лишились последних шансов остаться в российской премьер-лиге.