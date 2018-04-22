До понедельника в Москве сохранится "оранжевая" непогода

Спасатели предупредили москвичей о порывистом ветре и возможном повреждении линий электропередач, транспорта и повале деревьев. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС.

В свою очередь в пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили, что шторм повалил около 900 деревьев. На данный момент более 700 деревьев распилено и вывезено. Кроме того, порывами ветра было повреждено 30 кровель, они уже восстановлены.

Тем временем, Гидрометцентр понизил уровень погодной опасности в столице на понедельник с "оранжевого" до "зеленого". По прогнозу синоптиков, до конца дня в Москве и Подмосковье будет ветрено, температура воздуха не превысит 5-7 градусов. В ночь на понедельник в Москве похолодает до минус 1-3 градусов, по области — до минус 6.

В субботу, 21 апреля, на Москву обрушился ураган. По данным властей, пострадали 17 человек, погибла девочка. Мэр столицы выразил соболезнования родителям ребенка.