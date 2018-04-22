Немецкая оппозиция хочет видеть Россию на саммите G7

Представители оппозиции ФРГ предлагают пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который пройдет в начале июня в Канаде. Как заявила глава фракции Левой партии Германии в Бундестаге Сара Вагенкнехт, если Запад действительно намерен наладить с Россией конструктивный диалог, это подходящий случай. "Большая семерка" должна снова стать "большой восьмеркой", — приводит слова политика ТАСС.

Схожее мнение высказывают и представители другой оппозиционной партии – Свободной демократической партии Германии. По мнению заместителя главы парламентской фракции этой партии Александера Графа Ламбсдорфа, сейчас имеет смысл стабилизировать и "лучше структурировать" диалог с РФ. "G7+1 может стать подходящим форматом", — утверждает он.

В воскресенье, 22 апреля, в Торонто пройдет встреча министров иностранных дел стран "G7, на которую впервые приглашены представители Украины. Вагенкнехт и Ламбсдорф считают, что на эту встречу должны были пригласить и главу МИД РФ Сергея Лаврова.

По словам главы фракции Левой партии в парламенте, Россия на саммите "семерки" на высшем уровне "уж точно должна сидеть за столом переговоров". Поясняя свою мысль, она указала, что мир в Европе и на Ближнем Востоке возможен только с участием России.

"Если говорить, что Россия вновь должна в этом (формате G7) участвовать, то это, очевидно, относится ко всем уровням, в том числе к саммитам", — добавил Ламбсдорф.

В конце марта глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер уже предложил "семерке" возобновить диалог с Россией в формате G7+1. Однако в середине апреля глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что возвращение к формату G8 с участием РФ пока не представляется возможным.

Очередной саммит G7 пройдет 8-9 июня в канадском курортном городе Ла Мальбе (регион Шарлевуа, провинция Квебек).