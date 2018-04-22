Первая "лунная походка": лоферы Майкла Джексона продадут на аукционе

Туфли короля поп-музыки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил знаменитую "лунную походку", будут проданы 26 мая на аукционе в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте аукционного дома GWS Auctions.

Лоферы от Florsheim Imperial выполнены из черной кожи, их Джексон носил во время репетиции Billie Jean. На одной из туфель — надпись "Michael #2". К обуви также прилагается письмо известного хореографа и танцора Лестера Вилсона, в котором говорится, что Джексон подарил ему эти ботинки после репетиции. Стартовая цена пары — пять тысяч долларов.

В 2013 году другие концертные туфли поп-короля с его автографом были проданы за более чем 32 тысячи долларов, передает РИА Новости.