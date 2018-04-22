Двух россиян и армянина поймали в Минске с 290 килограммами насвая

Почти 290 килограммов насвая задержали в аэропорту "Минск-2" (Республика Беларусь). Сотрудники таможни обратили внимание на трех пассажиров, летевших в Москву через Минск и прошедших зону таможенного контроля по зеленому коридору.

Их багаж был упакован в брезентовые сумки, отличные от обычных, и перемещался отдельно от пассажиров. Багаж проверили и обнаружили табачную некурительную смесь, упакованную в банки фабричным способом. Насвай предназначался для продажи.

Пассажирам – двум гражданам России и одному – Армении – напомнили, что в Республике Беларусь за хранение и продажу более 50 граммов некурительных табачных изделий предусмотрены санкции: штраф в 490 долларов США, конфискация денежной выручки и административный арест, передает РИА Новости.