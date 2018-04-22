Роскомнадзор заблокировал айпишники "Гугла" из-за "Телеграма"

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые компания в нарушение вердикта суда продолжает позволять использовать для обеспечения работы мессенджера Telegram на территории России. Об этом говорится в сообщении на странице Роскомнадзора в соцсети "ВКонтакте".

В пресс-службе Google рассказали агентству ТАСС, что "разбираются в ситуации" с отсутствием у некоторых пользователей в России доступа к части сервисов корпорации.

По данным сервиса Downdetector, сбой в работе Google произошел 22 апреля в некоторых регионах России. В частности, пользователи жалуются на невозможность открыть сайт Google или войти в свои аккаунты.