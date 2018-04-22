Турбулентность раскидала багаж и треснула иллюминатор самолета Air India

Три пассажира рейса Амритсар — Нью-Дели авиакомпании Air India пострадали после попадания в зону турбулентности. Об этом пишет издание India Today. Инцидент произошел 19 апреля в 14:50 по местному времени (12:20 по Москве), однако известно о нем стало спустя несколько дней.

После того, как самолет попал в зону турбулентности, треснуло стекло иллюминатора. С полок упал багаж. Одна из пострадавших ударилась головой о панель обшивки, поскольку не была пристегнута.

По заявлению представителей Air India, самолет находился в зоне турбулентности от 10 до 12 минут, передает РИА Новости.