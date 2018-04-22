У американской вафельной голый мужчина убил трех человек

Недалеко от Нэшвилла (Теннесси, США) голый мужчина устроил стрельбу. Инцидент случился у кафе сети Waffle House.

BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman's rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22 апреля 2018 г.

Трое погибли, четверо получили ранения. Посетитель кафе выбил у стрелка оружие, и тот скрылся.

Полиция ищет преступника, сообщается в Twitter.