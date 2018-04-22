Ложную тревогу на Мон-Сен-Мишеле спровоцировала ссора в кафе

Знаменитое аббатство Мон-Сен-Мишель на острове у северо-западного побережья Франции, которое закрылось для туристов после эвакуации из-за ложной угрозы, будет открыто для посещений в ближайшее время, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее в воскресенье с острова вывели жителей и туристов после того, как неизвестный мужчина крикнул, что хочет убить стража правопорядка. Как рассказал префект департамента Манш, мужчина, который стал возмутителем спокойствия, поссорился с сотрудником кафе, после чего выкрикнул: "Я убью полицейского!" Полиция на угрозу отреагировала: туристов эвакуировали, провокатора быстро отыскали.

Всемирно известное аббатство Мон-Сен-Мишель является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции и одним из символов страны.