Теннис. Россиянки уступили команде Латвии в Кубке Федерации

Во второй игровой день серии Второй мировой группы Кубка Федерации по теннису женская сборная России не смогла одолеть латвийскую команду, уступив в двух одиночных матчах. Счет в серии стал 3:1 в пользу соперниц россиянок, поэтому результат парной встречи уже не будет иметь никакого значения.

В первом матче дня Анастасия Павлюченкова уступила лидеру сборной Латвии Елене Остапенко. Следом за ней на корт вышла Екатерина Макарова. Ее соперницей стала Анастасия Севастова. Латвийская теннисистка победила россиянку в двух партиях со счетом 6:2, 7:5.

Таким образом, сборная Латвии сумела сохранить прописку во Второй мировой группе на будущий сезон. А вот российская команда станет теперь выступать в Европейско-африканской зоне I.