Захарова рассказала о провале русофобских грузинских СМИ

Некоторые ангажированные грузинские СМИ прилагают большие усилия, чтобы вызвать неприязнь к политике России и к самим россиянам, однако без особого эффекта. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, отношения с Россией — традиционно важнейшая тема внутриполитической дискуссии в Грузии. И большинство грузинских СМИ при этом "стоят на позиции "во всех бедах виновата Россия" вместо того, чтобы помочь обществу найти реальный выход из исторически конфликтных отношений с Абхазией и Южной Осетией", рассказала она в интервью телеканалу "Дождь". Однако, убеждена представитель МИД, "особого эффекта это не имеет".

"Сотни тысяч российских туристов на своем опыте чувствуют, как тепло относятся к ним в Грузии. Другое дело, что пока не отменен репрессивный "закон об оккупированных территориях", никто не гарантирован от провокаций, о чем МИД вынужден предупреждать наших граждан", — заявила Захарова.

При этом Южная Осетия, по словам Захаровой, давно предлагает грузинским властям "свериться по имеющимся картам и совместно определить, где на местности проходит линия" между непризнанной республикой и Грузией.

"Местному населению нужно, чтобы эта линия была видимой, во избежание непреднамеренных нарушений при сельхозработах, выпасе скота", — сказала Захарова

Однако Грузия, по ее словам, отказывается, чтобы не терять "возможность спекулировать на теме мнимого "передвижения границы". Так что югоосетинской стороне приходится демаркировать границу в одностороннем порядке, передает РИА Новости. При этом протесты грузинских граждан, время от времени возражающих против установления Южной Осетией границы, Захарова назвала "шоу с нанятыми статистами".