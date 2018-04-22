Пашиняна, Микаеляна и Мирзояна все же задержали

За проведение незаконных массовых собраний армянская полиция задержала депутатов Национального собрания Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Решение о "принудительном удалении" лидеров оппозиции приняла Специальная следственная служба Армении.

В больницы Еревана попали семь человек, пострадавших при разгоне демонстрации. Всего за время протестов с 13 апреля помощь медиков в стационаре понадобилась десяти манифестантам, пишет РИА Новости.

Уголовное преследование в отношении депутата может быть возбуждено только с согласия парламента Армении.

В воскресенье прошли переговоры между Николом Пашиняном и премьером страны Сержем Саргсяном. Саргсян считает действия Пашиняна шантажом и рекомендовал политику "вернуться в правовое поле". В ответ он услышал обещание еще более массовых акций протеста.

Армения переходит к парламентской форме правления и избрание экс-президента Сержа Саргсяна премьером вызвало недовольство значительной части общества.