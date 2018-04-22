Савченко не видела результатов прохождения полиграфа

Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, еще не получила результаты прохождения детектора лжи. Об этом сообщила на митинге ее сестра Вера.

"Ни ей (Надежде Савченко), ни мне, ни адвокатам не предоставили результат. Кроме того, как нам сообщили, процедура еще будет продолжаться", — заявила она, отметив, что следствие по делу депутата Рады продлили на полгода.

Генпрокуратура Украины считает, что Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока, передает РИА Новости.