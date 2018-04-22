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Ураганы в Москве 21 минута назад

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22 апреля 201815:19

Ураган повалил в Москве более тысячи деревьев

"Мобильный репортёр"

Ураган в Москве повалил более тысячи деревьев, кровли 34 домов повреждены. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Мэр добавил, что до вечера деревья уберут, в работах задействованы почти две тысячи человек. Дома должны отремонтировать за 3 дня. Электроснабжение в ТиНАО восстановлено.

Субботний ураган в Москве погубил 12-летнюю девочку. 17 человек пострадали. В Подмосковье один человек погиб, восемь пострадали.

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