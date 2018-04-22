Ураган повалил в Москве более тысячи деревьев

Ураган в Москве повалил более тысячи деревьев, кровли 34 домов повреждены. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Мэр добавил, что до вечера деревья уберут, в работах задействованы почти две тысячи человек. Дома должны отремонтировать за 3 дня. Электроснабжение в ТиНАО восстановлено.

Вчера в городе повалило больше тысячи деревьев. Повреждены кровли 34 домов. До вечера большинство поваленных деревьев должны быть убраны. За три дня отремонтируем кровли. Электрообеспечение в ТиНАО уже восстановили. На ликвидации последствий стихии работают больше 2000 человек. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 апреля 2018 г.

Субботний ураган в Москве погубил 12-летнюю девочку. 17 человек пострадали. В Подмосковье один человек погиб, восемь пострадали.