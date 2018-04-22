Верн Тройер топил депрессию в алкоголе

Актер Верн Тройер, звезда фильмов об Остине Пауэрсе и киноэпопеи о Гарри Поттере, был непревзойденным профессионалом и источником позитива для всех, кому выпала честь работать с ним, вспоминают коллеги Тройера, который скончался в возрасте 49 лет.

"Это печальный день, но я надеюсь, что он сейчас в лучшем мире. Нам будет тебя не хватать", — заявил актер Майк Майерс, слова которого приводит The Hollywood Reporter.

Режиссер фильмов об Остине Пауэрсе Джей Роуч назвал Тройера потрясающим человеком и настоящим мастером комедийного жанра. "Он превратил Мини-Я в незабываемого, культового персонажа, которого узнают по всему миру. Я счастлив, что знал его и работал с ним", — сказал он.

О причинах смерти Тройера не сообщается, однако известно, что он страдал от депрессии и злоупотреблял алкоголем. Месяц назад он попал в больницу.

Рост Верна Тройера, который был карликом, составлял 80 сантиметров. Он сделал успешную карьеру в качестве актера, каскадера и стендап-комика. Наибольшую известность актеру принесла роль Мини-Я (Mini-Me, клон Доктора Зло) в фильмах "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" и "Остин Пауэрс: Голдмембер". Также он известен по роли гоблина в фильме "Гарри Поттер и философский камень".