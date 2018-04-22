Смертник убил 48 и ранил 112 человек в Кабуле

Растет установленное число погибших и раненых при теракте в столице Афганистана, пишет РИА Новости. По данным министерства здравоохранения, убиты 48 человек, 112 ранены.

В воскресенье утром террорист-смертник взорвал бомбу у центра для регистрации избирателей и центр удостоверений личности.

В организации массового убийства призналась террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).