СДПГ возглавила Андреа Налес

Делегаты внеочередного съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Висбадене, избрали председателем 47-летнюю Андреа Налес, которая также возглавляет парламентскую фракцию СДПГ.

Налес получила 66 процентов голосов и опередила соперницу — мэра города Фленсбург 41-летнюю Зимону Ланге, передает ТАСС.

Таким образом, Налес стала первой женщиной, возглавившей СДПГ за ее 155-летнюю историю.