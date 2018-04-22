Дзюба забил "Зениту", добыв ничью для "Арсенала"

Встреча 27-го тура чемпионата РФПЛ между тульским "Арсеналом" и санкт-петербургским "Зенитом" вызвала повышенный интерес у болельщиков благодаря участию в игре бывшего форварда питерского клуба Артема Дзюбы. И он оправдал ожидания публики, установив окончательный счет в матче – 3:3.

Уже на 3-й минуте хозяева поля открыли счет в этой встрече. Игорь Горбатенко здорово пробил издали, точно попав в угол ворот Юрия Лодыгина. "Сине-бело-голубые" сумели отыграться на 36-й минуте. Причем Леандро Паредес забил мяч прямым ударом с углового. В данной ситуации ошибся вратарь Михаил Левшов, пропустивший в ближний угол.

В самой концовке тайма Сергей Ткачев вновь вывел хозяев вперед. Мяч после его удара попал сначала в штангу, а уже затем в сетку ворот Лодыгина. После перерыва гости побежали отыгрываться, но тульские футболисты постоянно держали в напряжении питерскую оборону.

На 77-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален с поля автор первого гола Игорь Горбатенко. Тем не менее "Арсенал" не прижался к своим воротам. Более того, Горан Чаушич мог увеличить преимущество своей команды, но попал в перекладину. И все же гости в большинстве сумели сравнять счет. Далер Кузяев из-за пределов штрафной послал мяч в притирку со штангой. А чуть позже он и вовсе вывел "Зенит" вперед. На этот раз полузащитник гостей удачно сыграл головой.

Но последнее слово осталось за "Арсеналом". А точнее за ее форвардом Артемом Дзюбой. Именно он в самой концовке оказался первым на добивании и протолкнул мяч мимо Лодыгина. Итоговый счет – 3:3. Не зря Дзюба заплатил деньги за участие в этой игре.

После ничейного результата в Туле санкт-петербургский "Зенит" набрал 49 очков и пока находится на третьем месте. "Арсенал" расположился на 7-й строчке в турнирной таблице. После 27 матчей у него 36 очков.