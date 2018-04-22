В Саратове появились памятник и сквер Табакова

В Саратове появился памятник актеру и режиссеру Олегу Табакову. Дворцу творчества детей и молодежи в центре города и скверу, где установлен памятник, присвоили имя знаменитого уроженца Саратова. В сквере также установили постоянную афишу с его ключевыми ролями.

В этом и будет заключаться бессмертие знаменитого артиста, заявил на церемонии открытия губернатор Валерий Радаев.

Спикер областной думы Иван Кузьмин рассказал, что прошло более 40 дней со смерти Табакова, но до сих пор остается ощущение, что актер уехал, но скоро вернется. Региональный парламентарий напомнил, что Табаков всегда и везде прославлял Саратов.

Глава Саратова Михаил Исаев рассказал, что Табаков всегда поддерживал дворец творчества и помогал его воспитанникам.

Десятки человек пришли с цветами и возложили их к мемориальной доске, передает РИА Новости.

Табаков скончался 12 марта в возрасте 82 лет. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.