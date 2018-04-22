Ополченцы засекли снайперов из Литвы и Грузии

Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили, что к линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы из Литвы и Грузии, воюющие на стороне украинских силовиков.

Как сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, 12 иностранных снайперов-наемников из Грузии и Литвы прибыли в район населенного пункта Катериновка. Это зона ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.

По словам Марочко, снайперам поставлена задача провоцировать военнослужащих ЛНР на ответный огонь.