Задержаны организаторы прогитлеровского концерта в Польше

В Польше служащие Агентства внутренней безопасности задержали двоих организаторов концерта неофашистских музыкальных групп, который планировалось провести в честь дня рождения Адольфа Гитлера. Задержаны главные организаторы концерта неофашистских групп, рассказал представитель польской прокуратуры.

Сам концерт не состоялся, передает РИА Новости. По сообщению прокуратуры, в операции, начатой накануне вечером и продолжавшейся до утра, участвовали около 300 правоохранителей. Они обыскали несколько помещений, включая место предполагаемого проведения концерта, а также несколько автомобилей.

Изъяты баннеры и флаги с символикой неофашистов. В понедельник, 23 апреля, двух задержанных доставят в прокуратуру для предъявления обвинений.

В пятницу, 20 апреля, на трех мостах в столице Литвы Вильнюсе были вывешены флаги с изображением свастики. Это произошло в интервале с 6 до 8 часов утра. Флаги были сняты, ведется расследование обстоятельств произошедшего.

А на востоке Германии годовщину дня рождения Гитлера решили отметить большим фестивалем неонацистов. Трехдневное мероприятие под названием "Меч и щит" 20 апреля собрало около трех сотен ультраправых из Чехии, Польши и Австрии.