Сербия получила четыре белорусских МиГа

Сербская армия получила от Белоруссии четыре истребителя МиГ-29. Об этом рассказал в интервью газете "Политика" глава Минобороны страны Александар Вулин. Он поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за выполнение договоренности и отметил, что ранее Россия поставила шесть истребителей этого типа.

В обозримом будущем, надеется Вулин, Сербия получит эскадрилью из 14 самолетов, что обеспечит воздушное преимущество Белграда в регионе, передает ТАСС.

Глава оборонного ведомства сообщил, что в апреле обсуждал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу поставку четырех боевых вертолетов Ми-35, четырех транспортных Ми-17, танков Т-72, БМП-2 и систем ПВО.

Кроме того, Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит 30 танков Т-72 и 30 БРДМ-2. Также обсуждается вопрос о системах "Бук-М1", "Бук-М2" и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Тунгуска".