Роберто Манчини: рад за Дзюбу, но игроки не должны платить за себя

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал игру своей команды с тульским "Арсеналом", заявив, что его футболисты потеряли два очка. Также он порадовался за отданных в аренду Шатова и Дзюбу, которые забили питерскому клубу по голу.

"Игра была открытая, по большей части мне это нравится. "Арсенал"сыграл хорошо, это крепкая команда, и они сегодня себя показали. Конечно, нужно было выигрывать, забивать еще один мяч", — приводит слова Манчини официальный сайт клуба.

Итальянского специалиста попросили высказаться по поводу Артема Дзюбы и Олега Шатова, заплативших из собственного кармана за возможность сыграть против "Зенита". "Я рад и за Олега, и за Артема. Рад, что они забили. При этом я считаю, что игрок не должен платить из своего кармана за возможность сыграть против своего клуба. Права на них принадлежат "Зениту", примерно через 20 дней они вернутся в расположение команды", — заявил главный тренер "сине-бело-голубых".

После ничейного результата в Туле санкт-петербургский "Зенит" набрал 49 очков и пока находится на третьем месте. "Арсенал" расположился на 7-й строчке в турнирной таблице. После 27 матчей у него 36 очков.