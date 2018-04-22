Новости Происшествия

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22 апреля 201816:59

Под Тверью перевернулся автобус

В Тверской области на трассе М-10 три человека пострадали при опрокидывании междугородного пассажирского автобуса. Как сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе, на место аварии направляются спасатели. В автобусе ехали 30 пассажиров.

 

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