Число убитых игиловским смертником увеличилось до 57

Жертвами террориста-смертника в Кабуле стали 57 человек, 199 ранены, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на Минздрав. Взрыв прогремел утром около центра для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, передает ТАСС.

Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство" (группировка запрещена в РФ).

Представитель посольства РФ в Афганистане сообщил, что данных о россиянах, пострадавших в теракте, нет, передает РИА Новости.

Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Погибли семь человек, десять пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей стартовала 14 апреля. После открытия регистрации президент страны Ашраф Гани предложил талибам вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах, на что получил отказ.