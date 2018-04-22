Макрон сделал Путину комплимент

Французский лидер Эмманюэль Макрон считает российского президента Владимира Путина сильным и умным лидером.

.@EmmanuelMacron on Russian President Putin: I think he’s very strong man, he’s a strong president. He wants a great Russia. People are proud with his policy. He is extremely tough with minorities and his opponents with an idea of democracy, which is not mine. — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) 22 апреля 2018 г.

Путин хочет сделать свою страну великой, но с ним нельзя быть слабым, он этим воспользуется, добавил Макрон, комментируя заявления российских властей о невмешательстве в дела других государств. Об этом сообщил телеканал Fox News в Twitter.

On President Trump's announced steel and aluminum tariffs on the EU, @EmmanuelMacron tells Chris: I hope he will not implement this new tariffs, and he will decide to -- for an exemption for the European Union. You don’t-you don’t make trade war with your allies. — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) 22 апреля 2018 г.

Кроме того, Макрон надеется, что США не введут пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из стран ЕС. Это будет равносильно началу торговой войны.

C 23 марта США ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию: 25% для стали и 10% для алюминия. Страны ЕС, а также Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея получили отсрочку до 1 мая.