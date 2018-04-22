Очевидцы запечатлели на видео возгорание небоскреба в Дубае

В воскресенье, 22 апреля, в Дубае произошел пожар в небоскребе Алмас – очевидцы запечатлели инцидент на камеру мобильного телефона.

На записи видно, что с верхних этажей 360-метрового здания идет дым.

По предварительной информации, из здания было эвакуировано около 100 человек, в результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники гражданской обороны Дубая успешно локализовали возгорание, сообщает РИА, со ссылкой источники в местной противопожарной службе.