ДТП с автобусом под Тверью: один пассажир погиб, 13 пострадали

В результате ДТП с пассажирским автобусом, опрокинувшимся на трассе М10 в Тверской области, погиб один из пассажиров. Еще 13 человек пострадали, сообщили в экстренных службах. Автобус перевернулся при выезде на трассу М10 из Торжка. По предварительным данным, в нем находились 38 человек. Причины аварии выясняются, передает ТАСС.

"Автобус ударился о правый отбойник на дороге и перевернулся. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного УМВД.