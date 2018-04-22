Китайцы ставят на искусственный интеллект
Темпы экономического роста в первом квартале этого года Китай сохранил на уровне 6,8%, а большинство регистрируемых патентов на новые технологии у Китая больше, чем у идущей вслед за ним Америки. У Китая — больше 42%, у Америки – 19%. Национальный приоритет в Китае сейчас — использование и совершенствование искусственного интеллекта.
Здесь не нужны ни наличные, ни мобильный телефон — в этот магазин можно прийти с пустыми руками, потому что они и есть ваш кошелек. Вводим последние 4 цифры номера телефона, сканируем руку — и весь товар как на ладони. В магазине будущего даже штрих-коды в прошлом. Покупка — в одно касание: бери и иди. Вместо охранников и кассиров за посетителями зорко следят видеокамеры.
"Камера снимает, что я взял с полки. Она мгновенно распознает товар по форме, размерам и еще нескольким параметрам. Теперь мы закрываем дверь и ждем — деньги списаны", — рассказал главный менеджер операционного отдела компании-разработчика Бянь Чуньлян.
За списания с виртуального счета отвечает терминал сканирования вен. Платежеспособность — в крови, и покупателя видно насквозь — только руку протяни.
"Тепловой сканер считывает не только рисунок ладони, но и расположение сосудов под кожей. Оно уникально для каждого человека, как отпечаток пальца. Его нельзя поменять или подделать — информация сохраняется, и сканер каждый раз узнает именно вас", — пояснил Бянь Чуньлян.
Таких отделов уже три в Пекине и с десяток по стране. Биометрию, когда все документы в буквальном смысле "на руках" или "налицо", внедряют банки, офисы.
Пилотный проект для Пекинского аэропорта: робот сличает пассажира с базой данных менее чем за секунду, пока тот сдает багаж, и почти вдвое ускоряет регистрацию на рейс. В области систем распознавания Китай уже на высоте, только в прошлом году 900 заявок на патенты в этой отрасли подали как стартапы, так и интернет-гиганты. Один из них недавно представил умного голосового помощника. КНР переходит на язык инноваций. Поддерживать можно светскую беседу и дистанцию: электронный переводчик с двумя микрофонами помогает собеседникам найти общий язык на расстоянии до полутора метров.
"Он распознает английский язык и 22 китайских диалекта, мы будем собирать больше образцов речи для анализа. Совсем скоро у нас будет перевод и на русский", — отметил менеджер по продажам компании-разработчика.
Голосовые системы управления автомобилем уже обкатаны даже в условиях сильнейшего шума. Эта компания — один из четырех лидеров китайской IT-индустрии, которых Министерство науки и технологий КНР назвало "национальными чемпионами" по развитию отрасли искусственного интеллекта.
"Наступает время тотального взаимодействия человека и машины. В любой отрасли, будь то медицина, образование, юриспруденция. Систему можно использовать где угодно", — считает менеджер по продажам компании-разработчика.
Электронный учитель — он же одновременно и учебник, и дневник. Робот-медик — первый в мире сдал экзамен на лицензию врача. В больнице Шэньчжэня робот-онколог принял уже 400 тысяч пациентов. Он анализирует миллионы историй болезни и диагностирует рак пищевода и легких.
"Например, у нас есть 50 снимков. Система искусственного интеллекта отсортирует изображения, показывающие высокую вероятность рака. Нам останется проверить только 5 выбранных рентгенов, чтобы поставить диагноз", — пояснил один из врачей .
В ноябре Китай принял план по созданию национальной платформы по развитию диагностики с помощью искусственного интеллекта. А следом и масштабную национальную стратегию: к 2020 году объем производства инновационных компаний должен составить 150 миллиардов юаней, смежных отраслей до триллиона; еще через 5 лет Китай планирует выйти в мировые лидеры по части направлений; к 2030 году намерен еще удвоить объемы и обладать целой индустрией искусственного интеллекта во всех сопутствующих отраслях.
На первом этапе все внимание — прикладным отраслям: 3D-печать, нейронные сети — в том же Шэньчжэне искусственный интеллект будет "позорить" нарушителей ПДД, рассылая им SMS и сообщения в соцсетях. На поток ставят производство машин-беспилотников: для них уже разработаны отдельные правила, в Пекине открыли первую "умную" дорогу специально для роботомобилей, а в порту Тяньцзина испытания прошел первый робот-грузовик.
"Мы попытались смоделировать сознание водителя с помощью искусственного интеллекта. Наша главная задача — обучить его навыкам вождения", — рассказал Ли Дэйи, академик Китайской инженерной академии.
Китай будет вкладываться в инфраструктуру и промышленность, сочетать государственную поддержку и частные инновации. Для КНР это укрепление обороно- и конкурентоспособности. Страна уже не поставщик дешевой рабочей силы, а кузница IT-кадров: в планах — подготовить 5 тысяч специалистов за пять лет.
Если раньше китайские компании чаще размещали исследовательские центры в США или приглашали экспертов оттуда, то в новых геополитических условиях ставку делают на собственные разработки. Надежным партнером в этой отрасли могла бы стать Россия, учитывая высочайший уровень как интеллектуального потенциала, так и двусторонних отношений. Во многих инновационных отраслях наши ученые также в мировых лидерах, так что по этому пути страны могли бы идти рука об руку.
Сейчас
В Москве выпал снег
Картина дня
-
Смерть за два дубля: как готовились видео про химатаку
- В Москву пришел мартовский холод
- Отравление Скрипалей: британцы ищут "агента ФСБ"
- Смертник подорвал себя в Кабуле
- США снова указывают Украине, что делать
Самое читаемое
-
Всемирно известный диджей Avicii умер в 28 лет
- Эксперты: в кровь Юлии Скрипаль ввели яд британские спецслужбы
- Русский сорняк обанкротил американских фермеров
- Борис Галкин и Инна Разумихина принесли в "Прямой эфир" свою малышку
- Таймырский разлом: из трещины в вечной мерзлоте запахло серой
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
Участники ОПЕК+ добились цели. Пора отменять сделку?
- Русский след? ЕС завернула британский план Brexit
- Минфин увеличил скупку валюты. У рубля нет шансов?
- Кто хочет заработать на проблемах "РусАла"?
- Популярные горнолыжные курорты для отдыха в мае
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Солевой спрей при насморке: зачем он нужен и как его выбирать
Вести в 20.00
-
Наряды звезд на открытии ММКФ. Видео
- Пропали собака и жених Юлии Скрипаль
- Скандал вокруг кормления грудью в кафе
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Зачем смартфону быстрая беспроводная зарядка?
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Похититель космической сурдокамеры сядет в камеру тюремную
- Москва вышла на генеральную уборку
- "Библионочь", кинофестиваль и парад трамваев: куда отправиться в выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Биотатуировка в виде родинки проявится на коже, если обнаружит рак
- Новый прибор поможет искать под завалами жертв стихийных бедствий и взрывов
- Спутники Марса образовались из-за удара астероида
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля