В Ереване задержаны 232 демонстранта

На оппозиционном митинге против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьером Армении полиция задерживала демонстрантов.

232 человека доставлены в полицейские отделения Еревана.

Перед шествием состоялись 3-минутные переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Саргсяном. Переговоры оказались безрезультатными. Премьер назвал оппозиционера шантажистом и пригрозил ответственностью за все правонарушения.

Полиция сообщила о разгоне митинга. Пашиняна и еще двух депутатов — Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна – задержали, передает РИА Новости.

С 13 апреля идут митинги против Саргсяна, которого оппозиция считает неэффективным управленцем. В понедельник митингующие прорывались к парламенту, полицейские их оттеснили. Пострадали десятки человек.

На следующий день протестующие объявили о начале "бархатной революции". Во вторник парламент избрал Саргсяна на пост председателя правительства (при этом страна перешла к парламентской форме правления).