Франция хочет создать новую Сирию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что только присутствие в Сирии войск США и европейских стран позволит сирийцам построить новую страну. Макрон записал себе в "заслугу" то, что убедил президента США Дональда Трампа не уходить из Сирии.

Макрон уверен, что Сирия подпадет под влияние Ирана, если предоставить ее самой себе, пишет РИА Новости.

В интервью телеканалу Fox News французский президент заявил, что "если мы однозначно и полностью уйдем даже в политическом смысле, мы отдадим все иранскому режиму, Башару Асаду и этим ребятам, и они подготовят новую войну, они будут подпитывать новых террористов".

По мнению Макрона, после уничтожения террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) "определять будущее, конечно, будет сирийский народ".