Ереванская полиция задержала 253 активиста

За попытки блокировать автомобильное движение на улицах Еревана полиция Армении задержала 253 оппозиционера, пишет ТАСС.

В столице страны с 13 апреля проходят многотысячные акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром. Саргсян сохранит власть, так как Армения изменила Конституцию и стала парламентской республикой.

Генеральная прокуратура Армении подтвердила задержание лидеров оппозиции, депутатов парламента Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна.

В настоящее время десятки тысяч человек собрались на площади Республики в центре Еревана. Пока активистов возглавил член правления партии "Гражданский договор" Ален Симонян. Оппозиция объявила о начале "бархатной революции".