В Никарагуа убили журналиста и еще три десятка человек

В Никарагуа в ходе столкновений с полицией погибло более 30 человек, среди погибших — журналист Анхель Эдуардо Гаона, директор издания Meridiano. Его застрелили у входа в банкомат. Ранены 67 человек, еще 43 считаются пропавшими без вести и 20 задержаны.

В Манагуа начали грабить магазины.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега обвинил в беспорядках "небольшие группы оппозиции" и заявил о готовности к пересмотру реформы социального обеспечения, передает РИА Новости.

С 18 апреля в различных городах Никарагуа идут протесты против реформы социального обеспечения, которая увеличивает сумму отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.