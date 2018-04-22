Число жертв ДТП с паломниками под Тверью возросло вдвое

ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области привело к гибели 2 человек.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, возбуждено уголовное дело.

Следователи опросят руководителей ООО "РусТурСервис", которому принадлежит экскурсионный автобус. Будут изъяты документы, представляющие интерес для следствия, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о смерти одного пострадавшего.

Автобус, попавший в ДТП в Торжке в Тверской области, перевозил паломников из Ниловой пустыни. Автобус ударился о правый отбойник на дороге и перевернулся.