В Москве выпал снег

В Москве в воскресенье во второй половине дня выпал мелкий снег. Как рассказали РИА Новости в центре погоды "Фобос", небольшой снег выпал в столице местами, он будет "очень кратковременным и локальным".

"Снежного покрова не ожидается, он тут же тает, потому что температура пока положительная", — сообщил специалист центра Александр Синенков.

По его прогнозу, после захода солнца осадки прекратятся. Температура воздуха – около 4 градусов тепла, ночью ожидается до минус 1 градуса.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, до конца дня в воскресенье в Москве и Подмосковье будет ветрено, температура воздуха не превысит 5-7 градусов. В ночь на понедельник в Москве похолодает до минус 1-3 градусов, по области — до минус 6.