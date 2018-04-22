Иностранные военные задавили афганскую школьницу и уехали

Телеканал TOLOnews сообщил о трагическом происшествии в Афганистане. На дороге в аэропорт конвой иностранных вооруженных сил задавил девочку, пишет РИА Новости.

По данным журналистов, на месте ДТП собрались несколько разгневанных местных жителей. Афганцы обвиняли полицейских, что они дали иностранцам уехать. "Полиция потом открыла по людям огонь", — заявил телеканалу один из демонстрантов.

МВД Афганистана отправило на место ДТП сотрудников для проведения расследования.