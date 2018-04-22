"Челси" и "МЮ" сыграют в финале Кубка Англии

Определился второй финалист старейшего футбольного турнира в мире. "Челси" одержал победу над "Саутгемптоном" в полуфинальном матче Кубка Англии и пробился в финал. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу "синих".

В составе победителей мячи забили нападающие Оливье Жиру (46-я минута) и Альваро Мората (82-я). Ранее первым финалистом Кубка Англии стал "Манчестер Юнайтед", который победил "Тоттенхэм" со счетом 2:1. Решающий матч турнира пройдет 19 мая на стадионе "Уэмбли".

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в финале турнира в третий раз, отмечает ТАСС. В сезоне-1993/94 победу одержал клуб из Манчестера (4:0), а в розыгрыше Кубка Англии в сезоне-2006/07 победил "Челси" (1:0 в дополнительное время).