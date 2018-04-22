1200 поваленных в Москве деревьев вывезли на утилизацию

Поваленные после урагана в Москве деревья распилили и вывезли, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы, их общее количество составило 1200 штук.

Системы жизнеобеспечения города работали без сбоев, поврежденные электросети в ТиНАО восстановили еще ночью, передает ТАСС.