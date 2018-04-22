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Ситуация на Украине 43 минуты назад

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22 апреля 201820:49

Церкви обсудят автокефалию УПЦ

Синод Константинопольского патриархата обсудил прошение Украины о создании автокефальной поместной церкви в стране. Решено обсудить этот вопрос с церквями православного мира, передает ТАСС со ссылкой на главу секретариата Константинопольского патриархата.

Он отметил, что ходатайство с просьбой о создании автокефалии направили церковные и гражданские власти Украины, представляющие миллионы украинских православных христиан.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил ранее в воскресенье, что в Константинополе началась процедура для предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ).

 

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