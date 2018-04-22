Форвард "Ак Барса" Азеведо признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

Канадский нападающий казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Джастин Азеведо признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. Ранее казанцы выиграли пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги у московского ЦСКА со счетом 1:0 и стали обладателем трофея, победив в серии со счетом 4:1.

Азеведо с 24 очками стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ сезона-2017/18. В 19 матчах он забросил 9 шайб и отдал 15 результативных передач. Его партнер по команде нападающий Станислав Галиев стал лучшим снайпером, забив 10 голов в 19 играх плей-офф.