Спецпредставитель президента РФ: Вашингтон не дождется от Москвы односторонних гарантий

Россия не намерена в одностороннем порядке давать США какие-либо гарантии невмешательства в выборы, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

Комментируя недавние заявления посла США в РФ Джона Хантсмана о том, что Вашингтон готов вернуться к вопросу о консультациях по кибербезопасности, если Москва не будет вмешиваться в выборы в конгресс США, Крутских заявил в интервью газете "Коммерсант": "Если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной". Никаких односторонних заявлений и заверений Москва давать не будет, подчеркнул Крутских. Он напомнил, что Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние политические процессы в США.

"Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем", — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

В этой связи он заверил, что Россия готова обсуждать с США договор о невмешательстве в политические процессы, включая выборы. "Соответствующие предложения мы американской стороне предоставили еще в прошлом году и были готовы обсудить их на переговорах в Женеве", — сказал он.

Крутских сообщил также, что Москва намерена вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию с призывом возобновить работу группы правительственных экспертов по международной информационной безопасности. При этом РФ предлагает внести "определенные изменения", в том числе в состав группы.

Кроме того, спецпредставитель президента РФ заявил, что Россия готова провести переговоры с США по кибербезопасности в любой момент, "хоть завтра". "Если необходимо подождать, мы подождем, наш бронепоезд стоит на запасном пути", — добавил он.

Комментируя обвинения в хакерстве, Крутских заявил, что России не нужно "отмывать" свою репутацию в этом отношении, так как "ее мундир чист". По его словам, Москву обвиняют бездоказательно.

Спецпредставитель российского лидера сообщил и о том, что Россия не получала от США запросов по поводу происхождения вируса NotPetya.