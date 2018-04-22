Электроснабжение в Рязанской и Владимирской областях восстановлено

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Рязанской и Владимирской областях после урагана, сообщает в воскресенье вечером РИА Новости со ссылкой на материалы Минэнерго РФ. Согласно данным ведомства, в Рязанской области электроснабжение было восстановлено в 18:31, во Владимирской — в 19:02.

Последствия урагана в этих двух регионах ликвидировали в общей сложности 67 ремонтных бригад (161 человек) и 67 единиц специальной техники.

Работы в Тульской и Тверской областях продолжаются. При этом, согласно данным Минэнерго, в Тульской области без электричества остаются 300 человек (было 630), а в Тверской области число обесточенных потребителей, наоборот, возросло – с 7 тысяч 750 человек до 11 тысяч 400 человек.

После резкого ухудшения погоды в минувшую субботу, 21 апреля, в регионах Центральной России было обесточено до 900 населенных пунктов.