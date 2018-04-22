Боевики в Восточном Каламуне сдали 8,5 тысяч боеприпасов и "пояс шахида"

Боевики снова обстреляли сирийский Дамаск. В жилом квартале Ат-Тадамон ранены два мирных жителя, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

Режим прекращения огня нарушался в провинциях Латакия, Хама, Дамаск и Деръа. В то же время в Восточной Гуте мирные жители возвращаются в свои дома, из лагерей для беженцев вернулись почти 62 тысячи человек.

Центр контролирует переселение беженцев из зоны деконфликтации "Телль-Рифъат" в населенный пункт Мембидж (Алеппо). За сутки удалось перевезти 204 человека с вещами.

Кроме того, из района Восточный Каламун за сутки выведено 1156 боевиков и членов их семей. Боевики сдали девять единиц вооружения, 8,5 тысяч боеприпасов, 212 ручных гранат и один "пояс шахида", передает "Интерфакс".